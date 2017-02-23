НБУ дозволив українцям розміщувати зароблені за кордоном кошти на закордонних рахунках

Національний банк України дозволив фізичним особам розміщення без індивідуальних ліцензій на зарубіжних рахунках валюти, отриманої за межами країни у формі заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, дивідендів.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №14, яка набуває чинності з 25 лютого.

Згідно з документом, також фізичні особи зможуть без індивідуальних ліцензій інвестувати за кордоном кошти, що знаходяться за межами України, включаючи інвестування із закордонних рахунків, реінвестування, торгівлю фінансовими інструментами на іноземних біржах.

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