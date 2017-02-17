Надзвичайники попереджають про ожеледицю і льодохід на річках Львівщини

18 лютого на дорогах Львівської області збережеться ожеледиця.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА, у зв’язку з відлигою і сніготаненням 20 – 23 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу очiкується підйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м над рiвнями. Руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (під мостами, на звужених ділянках русел, в місцях існуючих заторів льоду) формування (посилення) заторів льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах при цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, окремих населених пунктів, господарських об’єктів, розташованих вище місць утворення заторів.