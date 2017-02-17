Нацрада затвердила зміну назви телеканалу «Львів-ТБ» на «Перший західний»

16 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензію супутникового телеканалу Львівської обласної ради «Львів-ТБ» (КП «Телекомпанія “Львів-ТБ”»), дозволивши телеканалу змінити логотип на «Перший західний», а також програмну концепцію та параметри супутника.

При цьому фактичний ребрендинг телеканалу «Львів-ТБ» на «Перший західний» відбувся ще в серпні 2016 року, про що інформує офіційний сайт каналу.

Місяць тому, 19 січня, Нацрада призначила позапланову перевірку телекомпанії через самовільну зміну нею логотипа і параметрів на супутнику. Під час моніторингу 23 грудня 2016 року Нацрада виявила, що в ефірі використовується не передбачений ліцензією логотип «Перший західний».

Результатів позапланової перевірки Нацрада досі не розглядала, але ліцензію вже переоформила. Таким чином, на момент розгляду результатів перевірки телекомпанія вже не буде виступати порушником, адже ліцензія вже відповідає її фактичній діяльності.

«Львів-ТБ» – це комунальне підприємство, засноване Львівською обласною радою. Комунальний телеканал мовив в аналоговому ефірі у Львові на 12 ТВК 4 години на добу, поділяючи цю частоту з ТРК «Львів» (у минулому – Львівська ОДТРК, нині – філія НСТУ) і телеканалом ZIK. У 2011 році Нацрада не продовжила ліцензію «Львів-ТБ» на мовлення на 12 ТВК, оскільки канал перед тим деякий час не виходив в ефір, а потім ретранслював програми ZIK. У 2013 році Нацрада видала телекомпанії ліцензію на супутникове мовлення, відтоді «Львів-ТБ» розпочав цілодобове мовлення на супутнику і в кабельних мережах.

«Детектор медіа»