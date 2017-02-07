Нацбанк не очікує значних коливань курсу гривні поточного року

Стала тенденція до покращення макроекономічних показників розвитку України та умов роботи фінансового сектору сприятиме збереженню помірної волатильності курсу гривні.

Про це йдеться в матеріалах засідання Ради фінансової стабільності, що відбулося під керівництвом голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та міністра фінансів Олександра Данилюка, передає УНІАН.

«Учасники засідання відзначили поліпшення макроекономічних умов роботи фінансового сектору, зокрема, прискорення темпів економічного зростання. Водночас з`явилися додаткові інфляційні ризики, а тому поточний прогноз зміни індексу споживчих цін Національного банку України на рівні 9,1% на кінець 2017 року перебуває ближче до верхньої межі цільового діапазону 8% +/- 2 процентних пункти, – йдеться в матеріалах засідання. – При цьому фіскальна політика залишається стриманою, а дефіцит бюджету перебуває в межах визначених орієнтирів. Обмінний курс гривні стабілізувався після періоду підвищеної турбулентності в грудні-січні. Надалі, впродовж 2017 року фундаментальні умови сприятимуть збереженню помірної волатильності курсу».

Як повідомлялося, макропрогноз уряду України на 2017 рік ґрунтується на припущенні, що середньорічний курс гривні становитиме 27,2 грн за долар. Аналогічні прогнози щодо гривні озвучили ключові рейтингові агентства і міжнародні фінансові організації.