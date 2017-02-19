На заході України у зв’язку з потеплінням очікується лавинна небезпека в Карпатах

Найближчими днями у зв’язку з потеплінням очікується підвищення рівня води в річках ряду західних областей, а також лавинна небезпека в Карпатах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, 20-23 лютого в річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м.

”Очікується руйнування льодових явищ, льодохід, на ділянках русел із порушеною пропускною здатністю (під мостами, на звужених ділянках русел, к місцях існуючих заторів льоду) – формування (посилення) заторів льоду з різким підвищенням рівня води, у Турківському і Дрогобицькому районах Львівської області, при цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, окремих населених пунктів, господарських об`єктів, розташованих вище за місця утворення заторів”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві попередили, що 17-19 лютого, у зв`язку з відлигою, у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека.

”ДСНС звертається до громадян із проханням по можливості не виходити в гори”, – наголошується в повідомленні.