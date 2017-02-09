На Волині поховали випускника Львівської академії сухопутних військ, який загинув під Авдіївкою

У Волинській області поховали командира роти 80-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув під час обстрілу позицій Збройних сил України під Авдіївкою.

8 лютого у місті Ківерці провели в останню путь кадрового офіцера Маріса Камінського 1990 р.н., який загинув 3 лютого біля міста Авдіївка Донецької області під час обстрілу позицій української армії з реактивних установок БМ-21 «Град», повідомляє УНІАН.

Кортедж із загиблим у місто Ківерці прибув 7 лютого. Люди зустріли його навколішки.

Громадське прощання із загиблим відбулося в приміщенні Ківецівського медичного коледжу. Панахиду відслужили у Свято-Покровському соборі м. Ківерці. Десантника поховали на місцевому кладовищі з військовими почестями – під залпи автоматів, у супроводі Державного гімну України. У знак поваги до воїна всі присутні знов стали на коліна та пом’янули його хвилиною мовчання.

7 і 8 лютого в місті Ківерці оголосили Дні жалоби.

Довідка: Маріс Камінський навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут. Закінчив аеромобільний факультет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Проходив службу у Львові в роті десантного забезпечення, у військовій частині Чернівців, де займав посаду начальника продовольчої служби тилу. З перших днів брав участь в АТО.

З 2013 по 2016 роки – командир роти 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З кінця 2016 року – начальник продовольчої служби.