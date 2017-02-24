На Полтавщині знайшли «львівське» сміття

Поліція Кременчука Полтавської області почала перевірку за фактом виявлення у лісосмузі біля міських очисних споруд великої кількості сміття, імовірно, завезеного зі Львова.

Про даний факт комунальники поінформували поліцію.

Про це повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар, передає УНІАН.

За його словами, сьогодні під час обходу території в районі очисних споруд КП «Кременчукводоканал» працівники підприємства виявили велику кількість побутового сміття. Про даний факт комунальники поінформували поліцію.

«На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції і відповідні міські служби контролю за благоустроєм. За попередніми даними, сміття було вивезено вантажним автомобілем 23 лютого, близько 22-ї години. Марка транспортного засобу і кому він належить – встановлюється. Також перевіряється інформація про походження сміття», – повідомив Коцар.

Разом з тим, у пакетах зі сміттям виявлено чеки з львівських магазинів, а також конверти з львівськими адресами.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

Як повідомлялося, на початку поточного тижня сміття зі Львова було також виявлено у Глобиному (Полтавська обл.).