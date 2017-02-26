На Полтавщині виявили чергове звалище сміття зі Львова

25 лютого в районі села Кам`яні потоки Кременчуцького району Полтавської області виявили вивантажене біля дороги сміття зі Львова.

Як повідомила представник прес-служби Кременчуцького відділу поліції Ганна Васенко, за попередніми даними, під Кременчуком розвантажилися дві машини з львівським сміттям, інформує УНІАН.

«Причетність сміття до Львова вказують чеки з магазинів і накладні документи. На місце виїжджало керівництво поліції Кременчука та слідчо-оперативна група», – зазначила Васенко.

Вона зазначила, що, як і 24 лютого, коли сміття зі Львова було виявлено в районі водоочисної станції Кременчука, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про забруднення земель.

Як повідомлялося, 24 лютого велику кількість побутового сміття, завезеного з Львова, виявили біля очисних споруд КП «Кременчукводоканал».

Віце-мер Кременчука Дмитро Кравченко заявив, що невідомі вивантажили в лісосмузі кілька вантажних автомобілів різного сміття.

На початку поточного тижня сміття зі Львова було також виявлено в Глобиному Полтавської області.