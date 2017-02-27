На парковках у центрі Львова розмістять QR-коди для оплати за паркування через смартфон. Оплата за допомогою Privat24 розпочне діяти наприкінці березня в тестовому режимі на двох паркінгах «Львівавтодору», повідомляє Zaxid.net.

«Приватбанк» запропонував нам впровадити оплату через Privat24 за паркування. Оплата здійснюватиметься за допомогою QR-кодів. Такий самий принцип оплати вже працює у львівському електротранспорті», – розповів речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

За його словами, впровадити оплату через смартфон мають за місять, тобто наприкінці березня. Спочатку QR-коди розмістять на двох платних паркінгах у центрі Львова, проте у «Львівавтодорі» ще вирішують, на яких саме парковках впроваджувати онлайн-оплату.

Вартість паркування залишиться незмінною, натомість «Львівавтодор» сплачуватиме «Приватбанку» 60 копійок з кожної оплати через Privat24.

Вартість стоянки у першій паркувальній зоні у Львові становить 6 грн/год. на відкритих майданчиках та до 8 грн/год. на закритому паркінгу на вул. Валовій. Наразі оплатити за проїзд можна за допомогою паркоматів.

Як уточнив начальник відділу паркування «Львівавтодору» Сергій Париляк, контроль за оплатою через Privat24 паркувальники здійснюватимуть онлайн. Для цього паркувальник в режимі онлайн відправлятиме до «Приватбанку» держномер автомобіля і одразу отримуватиме інформацію про те, чи його водій оплатив за паркування.

Олексій Хміль також зазначив, що Львів стане другим містом після Дніпра, у якому діятиме оплата за паркування за допомогою QR-кодів.

Нагадаємо, що оплата за допомогою смартфону діє у львівському електротранспорті. Спочатку QR-коди розмістили лише у трамваях №8 (площа Соборна – Сихів), а пізніше онлайн-оплату за проїзд запровадили у всіх трамваях і тролейбусах Львова.