На Львівщині з метою «оптимізації» закривають відділення «Ощадбанку»

В декількох селах районів Львівської області оголошено оптимізацію мережі відділень ПАТ «Ощадбанк», яка передбачає закриття неефективних ТВБВ з низьким економічним потенціалом і розташованих в невеликих населених пунктах.

Про це повідомила керуюча філії ТВБВ 10013/051 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» Надія Особа, передає «Форпост».

Як розповіла представникця банку, закриваються відділення ТВБВ №10013/57 в с.Топорів, ТВБВ №10013/53 в с.Заводське, ТВБВ №10013/58 в с.Задвір’я, ТВБВ №10013/59 в с.Мармузовичі. «Банк закриває ті відділення, які є для нього збитковими», – відзначила жінка.

Мешканці області з таким масовим закриттям відділень обурені, тому звернулися до Кабінету Міністрів України, комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та правління ПАТ «Державний ощадний банк України», з проханням допомогти зберегти ці відділення, адже користувачами таких відділень у селах є переважно представники найменш соціально забезпечених верств населення і через ці відділення вони отримують не надприбутки, а власні мізерні пенсії та соціальні виплати, сплачують рахунки за комунальні послуги.

Мешканці цих та прилеглих до них сіл в основному пенсійного та передпенсійного віку і доїзд до районного відділення банку, відстань до якого становить більше як 40 км, створює їм багато незручностей та додаткових витрат. А оскільки ПАТ «Ощадбанк» на сьогоднішній день відноситься до категорії найбільш системних банків України, таке закриття відділень наносить значної шкоди мешканцям ще й тому, що відділення інших банків в їхніх селах відсутні.