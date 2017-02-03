На Львівщині у вантажному вагоні знайшли тіло новонародженого хлопчика

На станції у місті Броди на Львівщині 2 лютого під час розвантаження вагону зі щебенем працівники виявили поліетиленовий пакет в якому знаходилося тіло новонародженої дитини.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що у пакеті знаходилось тіло новонародженого хлопчика без ознак життя. Вагон у складі вантажного поїзда прибув у райцентр Броди з Рівненської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років.