На Львівщині посадовець обласного управління лісового господарства попався на хабарі

Прокуратурою Львівщини спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області 3 лютого затримано керівника відділу лісового господарства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства при одержанні чергової неправомірної вигоди в розмірі 5,2 тис грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури львівської області, посадовець організував систему отримання від керівників підпорядкованих лісопідприємств коштів за не перешкоджання у здійсненні ними господарської діяльності, а також погодження лісорубних квитків на проведення рубок деревини на підконтрольних лісових угіддях.