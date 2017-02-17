На Львівщині під час сесії міської ради побили заступника міського голови

У місті Стрий 16 лютого група чоловіків під час сесії міської ради побила заступника міського голови.

Як стало відомо з власних джерел, під  час сесії міської ради, яка проходила в приміщенні міського будинку культури, група молодиків, деякі з яких представлялися активістами однієї із політичних сил, загалом близько 60 осіб, побили 50-річного заступника мера.

Постраждалого госпіталізовано із забоями, правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до цього осіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (Хуліганство).

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