На Львівщині під час пожежі у житловому будинку загинула однорічна дитина

У селищі Великий Любінь Городоцького району 13 лютого під час пожежі загинула однорічна дитина.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, 13 лютого о 13:00 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на вул. Грушевського, 51 в селищі Великий Любінь, який належить 60-річній місцевій жительці.

На момент пожежі у будинку перебував однорічний хлопчик, якого рятувальники виявили без ознак життя в одній з кімнат під столом. Медики констатували смерть дитини внаслідок отруєння продуктами горіння.

Ліквідація пожежі тривала до 14.00. Вогнем знищено будинкове перекриття на площі 50 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м. Окрім цього, пошкоджено дах будинку на площі 20 кв.м і перекриття на площі 30 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.