На Львівщині невідомі розстріляли стадо оленів

На 669-му кілометрі траси Київ-Чоп (Сколівський район, Львівська область) невідомі на машині розстріляли стадо оленів.

Як повідомили працівники управління лісового та мисливського господарства, шкуродери нічого не забрали і, швидше за все, вчинили злочин заради забави. Поранені тварини кинулися в ліс, залишаючи позаду себе криваві сліди. В результаті загинули дві вагітні оленихи, кожна з яких виношувала двійнят.

У зимовий час, особливо коли часто наступають морози і сильно сніжить, олені збиваються в стадо і “мандрують” уздовж доріг і навіть біля житлових будинків. Лісники просили місцевих мешканців по можливості допомагати звірам з прикормом, адже саме у цей час вони активно виношують дитинчат.

Зараз пошуком винних займаються правоохоронні органи.

Знай.ua