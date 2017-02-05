На Львівщині через затори на річках підтоплені ділянки в трьох населених пунктах

У Сколівському районі Львівщини через затори льоду, які утворилися на річках Опір та Головчанка, сталося підтопленння 9 присадибних ділянок у трьох населених пунктах.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селищі Славсько утворився затор льоду довжиною 600 м внаслідок чого підтоплено 2 присадибні ділянки; у селі Опорець затор льоду довжиною 700 м – підтоплено 2 присадибні ділянки, існує загроза підтоплення 3 житлових будинків, вода підійшла на відстань близько 3-х метрів до будівель; у селі Тернавка затор льоду довжиною 200 м існує загроза підтоплення народного дому «Просвіта», медичного пункту та руйнування льодом підвісного моста; у селі Тухля затор льоду довжиною 2 км – вода проходить під льодом до житлових будинків на відстані 30 м, наразі підтоплень немає.

У селі Головецько на річці Головчанка – затор льоду довжиною 500 м – підтоплено 5 присадибних ділянок – вода обходить поза руслом річки.

Відбулось засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій на якій зобов’язали голів Славської селищної ради, Опорецької, Лавочненської та Головецької сільських рад при необхідності негайно відселяти людей, які потрапляють в зону затоплення і 4 лютого розпочати роботи по розчищенню русел річок важкою технікою.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з продовженням вiдлиги на рiчках басейну Днiстра очiкується подальше послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на дiлянках з порушеною пропускною здатнiстю зберiгається небезпека утворення заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвня води, не виключено мiсцями до небезпечних вiдмiток на річках Стрий та Яблунька у Турківському та Дрогобицькому районах області.

5 лютого в горах Львiвської областi зберігається IІІ (значний) рiвень лавинної небезпеки.