На Львівщині боєць АТО розтратив гроші благодійників виділені йому на лікування

Один із благодійних фондів перерахував на операцію та лікування учасника бойових дій зі Львова 15000 гривень, проте у керівництва організації виникли сумніви щодо використання ним грошей за призначенням.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Трускавецького відділення поліції 31 січня надійшло звернення від 32-річного місцевого мешканця, координатора благодійного фонду. Заявник повідомив, що на початку минулого року з ними через соціальну мережу в Інтернеті зв’язався львів’янин, який назвався учасником бойових дій. Він попросив допомогти коштами на операцію та лікування, підтвердивши медичними довідками їх необхідність.

Правоохоронці встановили, що керівництво фонду прийняло рішення виділити бійцю 15 000 гривень, перерахувавши їх на банківську картку прохача. Як саме були витрачені кошти благодійникам з’ясувати не вдалося. Протягом року чоловік так і не надав представникам фонду документи, які би підтверджували використання грошей на лікування.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальна санкція, передбачена статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.