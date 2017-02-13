На Грибовицькому полігоні розпочинають роботи з підсилення дамби

На полігоні в селі Великі Грибовичі розпочинають роботи з підсилення дамби. Перша техніка має заїхати сьогодні, повномасштабні роботи розпочнуть завтра, 14 лютого.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ми отримали дозвіл Державної інспекції архбудконтролю. Три попередні рази нам відмовляли в початку робіт по підсиленню дамби, по роботах по стабілізації. Зараз виставляють відмітки і сьогодні до кінця дня приїде перша техніка. Зі завтрашнього дня будуть повномасштабні роботи. Сьогодні певні роботи вже розпочинаються, техніка приїжджає. Будемо підсилювати дамбу – це треба у першу чергу, щоб інфільтрат не мав можливості вилитись, якщо будуть якісь нестандартні ситуації. Підсилення будемо робити грунтом», – розповів Андрій Садовий.