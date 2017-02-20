Міськрада Львова видала 428 містобудівних умов та обмежень на забудову

У 2016 році було підготовлено та видано 428 містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок, в тому числі на реконструкцію об’єктів (реконструкцію з розширенням об’єктів) та 214 звернень відмовлено в видачі містобудівних умов на забудову.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради з посиланням на директора департаменту містобудування Сергія Коровайника.

За словами Сергія Коровайника, у 2016 році 503 земельні ділянки було передано громадянам у приватну власність, зокрема 319 – для обслуговування індивідуальних житлових будинків і гаражів, 184 – у садових кооперативах, а на 451 земельну ділянку надано дозволи громадянам на виготовлення технічних документацій. Також видано 1435 висновків про наявність містобудівельних обмежень щодо користування земельними ділянками для обслуговування споруд при виготовленні технічних документацій оформлення землекористування.