Мінюст зареєстрував політичну партію «Рух нових сил» – Саакашвілі

Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало політичну партію «Рух нових сил».

Про це повідомив колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

«Ця, здавалося би, дрібниця робить наш Рух ще на крок ближче до формування принципово нового політичного класу країни», – написав політик.

За його словами, таким чином, «Рух» став партією.

При цьому Сааакашвілі додав, що у багатьох містах України вже є представництва Руху.

Як повідомлялося, 19 листопада Саакашвілі заявив про створення ”Руху нових сил”. На першому ж мітингу «Руху» він виступив з вимогою провести дострокові вибори до Верховної Ради України за новим виборчим законодавством, з новим Центрвиборчкомом і зі скасуванням депутатської недоторканності.

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