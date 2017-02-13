Минулої доби на Донбасі один боєць загинув, троє поранено – штаб

Минулої доби зафіксовано 49 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, один військовий загинув, троє поранено, одного травмовано.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. Крім цього, з БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Широкиному, Гнутовому, Водяному, Павлополю. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, зі 120- та 82-міліметрових мінометів терористи обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої. З гранатометів вели вогонь по Зайцевому та Пісках.

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів окупанти обстріляли Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. По позиціях сил АТО поблизу Лобачевого вів вогонь снайпер бойовиків.