Мертве немовля у багатоповерхівці Львова залишила мати сімох дітей – поліція

Мертве немовля, яке було знайдено вранці 16 лютого у під‘їзді житлової багатоповерхівки Львова, залишила багатодітна мати.

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, вже встановлено, що 37-річна львів‘янка народила дитину ще в грудні минулого року. Дівчинка народилася недоношеною, мала патологію і померла у лікарні.

«Дитина була недоношеною, з патологією і померла у лікарні невдовзі після народження. Тіло немовляти, з дотриманням усіх формальностей і процедур, передбачених у таких випадках, було передане матері для поховання. Проте мати дитину не поховала, оскільки, за її словами, не мала на це коштів, тому залишила немовля у коробці на сходовій клітці багатоповерхівки»,- розповів начальник управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області Сергій Богданов.

Жінка раніше двічі судима, в неї є ще семеро дітей.

Де увесь цей час перебувало тіло мертвої дитини встановлюють правоохоронці. Наразі проводяться слідчі дії.