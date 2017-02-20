Львів‘янка за «визволення» сина від голландських полісменів віддала шахраю 5 тис євро

Жителька Львова стала жертвою шахрая, який під приводом визволення її сина від відповідальності за побиття людини, заволодів наявними в неї 5000 євро.

Як повідомляє «Вголос», до 79-річної жительки Франківського району Львова 17 лютого на стаціонарний номер зателефонував невідомий, який повідомив, що її син, який перебуває на заробітках у Голландії, потрапив у халепу: за жорстоке побиття людини йому може загрожувати кількарічне ув’язнення, а щоб уникнути відповідальності, слід дати «на лапу» 3000 доларів США.

Пенсіонерка не задумуючись пристала на пропозицію незнайомця, але повідомила, що в неї немає 3000 доларів, натомість є 5000 євро. Чоловік погодився взяти 5000 євро, за якими він прийшов вже невдовзі після дзвінка. Жінка віддала валюту і стала очікувати на звістку від сина, який перебуває на заробітках в Голландії.

19 лютого син зателефонував до неньки і був дуже здивований звісткою, що мати «врятувала його тюрми». Повідомив, що з ним все гаразд, а його вона стала жертвою шахрая.

Обдурена жінка звернулася до поліції.