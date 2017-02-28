Львів‘яни мають змогу розрахуватися за електроенергію через «Персональний кабінет»

Новий онлайн-сервіс «Персональний кабінет» для споживачів ПАТ «Львівобленерго» запрацював у лютому 2017 року за адресою: https://info.loe.lviv.ua. Онлайн-платформа покращить якість взаємовідносин і співпраці компанії та клієнтів.

Про це повідомили сьогодні під час прес-конференції директор з електропостачання ПАТ «Львівобленерго» Костянтин Ющак та директор з інформаційних технологій ПАТ «Львівобленерго» Людмила Польова.

«Новий онлайн-сервіс дає можливість працювати як побутовим, так і юридичним клієнтам. Основні переваги «Персонального кабінету» — це можливість нашим клієнтам самостійно, через Інтернет, подавати покази і переконатись в тому, що ці покази зафіксовані; бачити своє нарахування; аналізувати власне споживання електроенергії», — розповів Костянтин Ющак.

Зареєструвавшись на сайті користувач сервісу отримує свою особисту сторінку — «Персональний кабінет клієнта». До свого «Персонального кабінету» можна додати декілька своїх помешкань та фірм (тобто кілька особових рахунків приватних помешкань, кілька договорів з електропостачання на юридичних осіб).

Сервіс зручний, зокрема, для юридичних споживачів — тепер не потрібно буде їхати з документацією у відділення електропостачання та витрачати час на подачу Акту про спожиту електроенергію.

«Над новою онлайн-платформою ми працювали весь минулий рік і намагались зробити її максимально гнучкою і зручною для клієнта. Для юридичних клієнтів є одне зауваження. Аби користуватись новим сервісом потрібно укласти додаткову угоду, де прописано електронну скриньку і телефон особи, яка уповноважена здійснювати розрахунки через «Персональний кабінет», — розповіла Людмила Польова.

У «Персональному кабінеті» можна в режимі онлайн подати показники електролічильників, дізнатись про нарахування за світло, роздрукувати квитанції, подати запит та переглянути історію запитів.

Онлайн-платформа розрахована на використання як зі стаціонарних ПК, так і зі смартфонів та планшетів.