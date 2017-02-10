Львівський виконком дозволив спорудження багатоповерхівки на вулиці Ярославенка

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням будинку на вулиці Ярославенка, 36, передає ІА Дивись.info.

Як розповів начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський, було проведено громадське обговорення забудови на вулиці Ярославенка, 36.

В результаті було підписано двосторонню угоду між власницею земельної ділянки по вул. Ярославенка, 36 та мешканцями мікрорайону «Новий Львів».

«Досягнуто консенсусу і укладено угоду-меморандум про наступне. При проектуванні будинку забудовник зобов’язується зберегти поверховість не більше 4 поверхів, облаштувати тротуар на цій ділянці і забезпечити неможливість проїзду транспорту по цьому тротуару, зберегти існуючі дерева, та існуюче водне джерело з облаштуванням криниці чи бювету і забезпечити безперешкодний доступ мешканців мікрорайону до цього джерела», – заявив Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, виконком кілька разів відмовляв у видачі містобудівних умов та обмежень забудови на вулиці Ярославенка, де на місті особняка хочуть спорудити багатоквартирний будинок.