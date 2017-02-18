Львівський митник відмовився від хабара і «здав» чоловіка поліції

Працівниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області спільно зі слідчим ГУ НП у Львівській області 17 лютого припинено та задокументовано спробу громадянина України надати неправомірну вигоду у сумі 5000 грн посадовій особі підрозділу Львівської митниці ДФС.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області, вказані кошти громадянин пропонував митнику за зменшення розміру митних платежів під час проведення митного оформлення транспортного засобу. Посадовець від даної пропозиції відмовилася та повідомила про це співробітників управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду). За вчинення такого протиправного діяння, громадянину загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.