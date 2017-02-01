Львівські волонтери везуть в Авдіївку медикаменти та одяг для українських бійців

«Народна Самооборона» Львівщини готується до 29-ї поїздки на передову. Із загостренням ситуації в Авдіївці волонтери їдуть саме у «гарячу точку».

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, сьогодні, 1 лютого, зі Львова передали частину таких необхідних речей для хлопців з 24-ї механізованої бригади.

«Ми постійно на зв’язку з хлопцями з 24-ї бригади. Сьогодні передали захисникам потрібні їм медикаменти та речі для вжитку – це і паяльні лампи, бензопили, теплий одяг тощо. Зараз разом з Самообороною збираємо черговий вантаж із допомогою. Маємо триматися разом і допомогти Авдіївці вистояти», – зазначив волонтер Самооборони, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Подаємо перелік необхідних речей для наших бійців: протизастудні засоби, кровоспинні, знеболюючі, медичний розхідний матеріал (перев’язочний матеріал, системи), постіль, ковдри, простирадла, рушники, тепла білизна, шкарпетки, рукавиці, шапки, обігрівачі, ліхтарики, батарейки, одноразовий посуд, вологі серветки, дизель, термоковдри, примуси.

Місце збору допомоги – Центр забезпечення військових «Народної Самооборони» Львівщини (вул. Липинського, 54).

Контактний телефон: 098-882-75-89 067-670-89-96

На схід волонтери вирушать 4 лютого.