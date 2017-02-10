Львівські митники затримали іномарку в паливному баку якої було контрабандне вино

Громадянин України в паливному баку легкового автомобіля намагався ввезти в Україну 32 пляшки італійського вина.

Як повідомили у прес –службі ДФС у Львівській області, 9 лютого в пункт пропуску «Краковець- Корчова» з Республіки Польщі  заїхав автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT на польській реєстрації  під керуванням мешканця Львівщини. Для перетину кордону він  обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».  Під час проведення візуального огляду автомобіля в працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення товарів, що є обмеженими для переміщення через митний кордон України. У зв’язку з цим, автомобіль було виведено в місце для митного огляду. Там було виявлено 32 пляшки по 0,75 л. газованого вина „FIORELLI FRAGOLINO Bianco”, виробництва Італії. Прихований від митного контролю товар був розміщений в паливному баку, доступ до порожнини якого здійснювався через спеціальний отвір.

Так, громадянин, вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України шляхом приховування їх від митного контролю з використанням спеціально виготовлених сховища.

За цим фактом, за ознаками  ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про  порушення митних правил.  Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково.

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