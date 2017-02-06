Львівські митники вилучили в контрабандистів старовинні ікони

Працівники Львівської митниці 2 лютого 2017 року припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України десяти ікон.

Як повідомляє ресурс «Духовна велич Львова», у пункті пропуску “Краковець – Корчова” у напрямі “виїзд з України” під час митного контролю автомобіля під керуванням громадянина України в працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення товарів? прихованих від митного контролю. Автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там у багажному відділенні автомобіля у дорожній сумці серед особистих речей працівники митниці знайшли десять ікон з ознаками старовини. Зокрема ікони із зображенням Ісуса Христа та Богоматері з немовлям на дерев’яній основі з металевим обрамленням, різних розмірів.

Оскільки громадянин обрав смугу руху “зелений коридор”, він заявив, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо вивезення за межі території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 МКУ, у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюють органи контролю на підставі документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень. Зокрема підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України є Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Ікони вилучено та скеровано на експертизу.