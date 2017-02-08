«Львівська залізниця» скасувала денний поїзд Львів-Сянки

Денний поїзд Львів-Сянки та Сянки-Львів скасували через непопулярність денного рейсу. Натомість на ранкові та вечірні відправлення вдвічі збільшили кількість вагонів.

Як повідомили у прес-центрі «Львівської залізниці», відтепер о 17:55 за маршрутом Львів−Сянки та прибуттям у Львів із Сянок об 07:03 електропотяги курсуватимуть у складі не чотирьох, а восьми вагонів.

В цей час маршрут є дуже популярний. Тому було прийнято рішення збільшити кількість місць вдвічі.

Тим часом одну пару потягів на дільниці Львів-Сянки № 6023 з відправленням із Львова о 12:38 та №6020 Сянки-Львів з відправленням із Сянок об 11:52 все ж довелось відмінити через незатребуваність рейсу. Середньодобовий продаж квитків на цей поїзд становив 30%.

Відтак зараз на дільниці Львів-Сянки-Львів курсують чотири пари електропотягів.