Львівська облрада вимагає у президента і ВРУ припинити торгівлю з окупованими територіями

Львівська обласна рада звернулася до Президента України, Верховної Ради України щодо припинення торгівлі з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей.

Дане звернення було сьогодні ухвалено на сесії обласної ради. За нього проголосував 51 депутат.

Подаємо текст звернення повнотекстово:

“Уже майже три роки тривають воєнні дії на сході України. За цей час війна забрала тисячі життів героїв, згуртувала мільйони українців задля допомоги бійцям на передовій. І поки ми всією країною збирали кошти для забезпечення належним обладнанням наших бійців, деякі господарюючі суб’єкти України вели торговельні стосунки з господарюючими суб’єктами, які не зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а отже, можуть бути причетними до фінансування терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”.

Усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до жителів Донбасу. Україна, як держава, зобов’язана подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енерго-, тепло- і водопостачання.

Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», контрольовані Російською Федерацією, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляють зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, ліки тощо).

Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, унаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, мають бути негайно припинені. Тому сприймаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків та їхніх російських кураторів.

Водночас був прийнятий наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12.06.15 № 415 ог “Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей” (далі – Наказ), який врегульовує питання ведення діяльності з підприємствами, які перереєструвались на території, підконтрольній українській владі, але виробничі потужності яких знаходяться в зоні АТО, котрі сплачують податки в український бюджет і мають спецдозволи від компетентних органів.

З початком воєнних дій зріс рух на залізничних магістралях Луганської області. Про це свідчать працівники станції Світланове, що поблизу лінії розмежування в Луганській області. Згідно з документами, ешелони перевозять ліс, будівельні матеріали, сталь і вугілля. Однак, через відсутність необхідних засобів та достатньої кількості кадрів, українські прикордонники не в змозі перевірити, що насправді є у вагонах.

2 грудня 2016 року було оприлюднене рішення Сєвєродонецького суду щодо розслідування закупівель вугілля державними підприємствами України на окупованих територіях Луганської області, тобто у так званій “ЛНР”.

У цьому рішенні були висновки СБУ про те, що 47% від усіх сум, які відправляли українські державні компанії на територію “ЛНР”, ідуть на виплату зарплат бойовикам, закупівлю амуніції та форми. Тобто, з кожної тонни сировини близько 60 гривень ішло на фінансування тероризму.

Крім того, у мережі опублікували інформацію, що українські компанії-виробники електроенергії закуповують вугілля з “ДНР” і “ЛНР” за ціною від 300 до 1100 грн за тонну. У той час, коли в розрахунковій вартості тарифу за електроенергію для населення в деякі періоди 2016 року вартість тонни вугілля сягала 2000 грн. Таким чином, з кожного українця через сплату електроенергії збирають кошти на фінансування тероризму, а великі енергетичні корпорації ще й отримують з цього надприбутки.

Водночас, блокування переміщення вантажів компаній, які зареєстровані на території, підконтрольній українській владі, може призвести до надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо:

- припинення несанкціонованих економічних зв’язків України з окупованими територіями;

- унеможливлення фінансування ворога з кишені українців;

- посилення контролю за переміщенням осіб та вантажів з/до тимчасово окупованої території України;

- масштабного розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України;

- установити мораторій на ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників ОБСЄ або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також тих, які отримали спеціальний дозвіл.

Ми, депутати Львівської обласної ради, представляємо інтереси громади області, з якої було мобілізовано 16 тисяч людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України забрав 269 життів наших земляків. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес.

Ми вважаємо за неприпустиме політизацію цього питання і вимагаємо неухильного дотримання чинного законодавства, проведення відповідного розслідування та притягнення до відповідальності порушників”.