Львівська міськрада затвердила реформування комунальної стоматології міста

9 лютого депутати на сесії Львівської міської ради проголосували за перехід чотирьох комунальних поліклінік Львова в статус некомерційних комунальних підприємства.

Це рішення підтримали 38 депутатів міськради. 38, повідомляє Zaxid.net.

Таким чином Львівська міськрада за ініціативи міського управління охорони здоров’я Львівської міської ради запроваджує реформу міської стоматології задля того, аби вивести з тіні обіг коштів у цій галузі.

Тепер поліклініки існуватимуть як окремі підприємства, колективи самостійно закуповуватимуть необхідні для роботи матеріали, а пацієнти за надані їм послуги сплачуватимуть офіційно через касу. З каси поліклініки сплачуватимуть заробітну платню, енергоносії та усі інші потреби.

Міський бюджет відшкодовуватиме стоматологічним поліклінікам кошти за послуги, надані пільговим категоріям львів’ян. Це передбачено міською програмою фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Львова на 2017-2018 роки, яку підтримали 55 депутатів. Відшкодування здійснюватимуть згідно з актом виконаних робіт.

Щоправда, як наголосив начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб, усім львів’янам безкоштовно нададуть стоматологічну допомогу в разі невідкладно ситуації.

«Якщо у людини гострий зубний біль, то в поліклініці нададуть допомогу усім, незалежно від того, пільговик ця людина чи ні. Усім пільговикам за рахунок міського бюджету надаватимуть безкоштовно ті послуги, які передбачені в програмі. Якщо ж пільговик хоче дорожчі, кращі матерали, то за це доведеться заплатити», – додає Володимир Зуб.