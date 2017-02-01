Львівська міськрада оголосила конкурс на назву “е-квитка”. Переможець отримає річний електронний квиток під номером 1 на весь транспорт Львова.

“Умови конкурсу прості: назва повинна містити не більше двох слів і викликати позитивні емоції. Вона не повинна асоціюватися з відомими брендами і нести негативний відтінок, а також не містити власних назв”, – розповів директор ЛКП “Львівавтодор” Олег Береза.

Е-квиток ― це спільний проект Львова та Європейського банку реконструкції та розвитку. Придбати його можна буде на певний період – півгодини, годину та цілий день. У залежності від того, який квиток купить мешканець, він зможе здійснювати поїздку до місця призначення з безкоштовними пересадками. На його впровадження ЄБРР виділив 10 млн євро.

“Ми очікуємо, що вже протягом року матимемо такий електронний квиток у нашому місті, але вже з іншою назвою і системою. Тому запрошуємо усіх мешканців Львова долучитися, як це було у ключових країнах і містах світу, щоб такий квиток полюбили всі, хто його використовуватиме”, – зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Переможця визначать до кінця березня.

“Після визначення назви квитка, буде розроблено його логотип та бренд. Система буде передбачати можливість розвитку і доповнення. Буде проведено велику промо і навчальну кампанію для мешканців щодо користування електронною карткою” – додав Олег Береза.