Львівська бабачиха Маруся спрогнозувала прихід ранньої весни

У Львові на свято Стрітення відбулося Свято Бабака під час якого бабачиха Маруся спрогнозувала прихід ранньої весни, яку вже можна очікувати у першій декаді березня.

Сьогодні у Львівському міському еколого-натуралістичному центрі сьогодні, за багаторічною традицією, спостерігали за пробудженням бабаків, які своєю поведінкою віщують прихід весни. Бабак Маруся бадьоро прокинулася і свистала, що означає прихід ранньої весни.

Як розповіла завідуюча відділом організаційно-масової роботи Львівського міського еколого-натуралістичного центру Зоряна Слівінська, сьогодні трирічна бабак Маруся бадьоро прокинулася і пішла на контакт. Вона поводиться життєрадісно і свистала, а це прогнозує прихід ранньої весни у першій декаді березня.

«Її подружка бабачиха Маруся прокидатися не захотіла, вона ще продовжує спати. Прогноз нашого бабака і сонячна та морозна погода – ознаки приходу ранньої весни», – зазначила Слівінська.