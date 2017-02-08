Квитки на Євробачення-2017 з’являться у лютому – НСТУ

У Національній суспільній телерадіокомпанії очікують, що квитки на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 з’являться у продажу вже у цьому місяці.

Про це йдеться в повідомленні НСТУ.

”Сподіваємося, що квитки надійдуть у продаж в лютому, ми активно працюємо над втіленням цього. Варто відзначити, що у минулі роки були різні дати початку продажу квитків на конкурс, – це відбувалося і в березні (12 березня – у 2012 році, 16 березня – у 2009-му)”, – розповів заступник генерального директора НСТУ Павло Грицак.

Він зазначив, що 6 лютого Антимонопольний комітет України зобов’язав НСТУ відмінити процедуру закупівлі послуги з продажу квитків на Євробачення-2017 після розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю ”Маестро тікет систем”.

”Ми виконуватимемо рішення Антимонопольного комітету, це – уповноважений державний орган, у нас немає інших варіантів. Ми не можемо сказати, що згодні з цим рішенням, тому шукаємо варіанти вирішення ситуації, що склалася, аби запустити квитки у продаж якомога раніше. Ми проводимо консультації з цього питання з Європейською мовною спілкою (ЄМС) і не прийматимемо жодних рішень без узгодження з ними”, – зазначив Грицак.

За результатом тендеру на відбір офіційного квиткового агента конкурсу було обрано приватне підприємство ”В Тікет” (Concert.ua).

*** Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу – шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.