Кубок України з волейболу вперше в історії завоювали львівські «Кажани»

У фіналі Кубку України з волейболу львівський клуб «Барком-Кажани» переміг харківський «Локомотив» з рахунком 3:0.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«Кажани» здобули переконливу перемогу в трьох партіях, лише в першій «залізничники» змогли набрати більше 20 очок – 25:21, 25:18, 25:19.

Львівський клуб вдруге поспіль у трофейному матчі обіграв своїх головних конкурентів у волейбольній Суперлізі. У жовтні 2016 року «Кажани» виявились сильнішими за «Локомотив» у матчі за Суперкубок України.

У свою чергу, команда «Кажанів» вперше в історії клубу завоювала Кубок України з волейболу.