Кабмін вніс зміни до порядку виплати соціальних стипендій

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку виплати студентам соціальних стипендій.

Сьогодні на засіданні уряду було внесено зміни до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045, повідомляє УНІАН.

Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що мова йде про внесення змін до постанови, якою регулюється порядок виплати соціальних степендій.

”Стосується зміни кількості, точніше, доповнення деякими категоріями студентів, які мають право на соціальні стипендії. В першу чергу, мова йде про дітей-інвалідів та інвалідів 1-3 груп, осіб, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім`ї, і соціальних стипендій, які отримуються за рішенням Верховної Ради України”, – сказав він.

Також, за його словами, уточнено перелік документів, які необхідно подавати для призначення соціальних стипендій, відпрацьовано неузгоджені моменти.

Зміни вже застосовуються з 1 січня 2017 року.