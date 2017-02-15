Кабінет міністрів ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Відповідне рішення затвердили на позачерговому засіданні уряду 15 лютого, передає Українська правда.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вкотре засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з територій, тимчасово непідконтрольних уряду.

“Я вважаю, що блокада вугілля це злочин. Принаймні що стосується вугілля, про інше не берусь судити”, – зазначив він.

Гройсман закликав учасників блокади її зняти, бо вона загрожує енергетичній безпеці України:

“Все інше, будь ласка, блокуйте, контролюйте, боріться з контрабандою і в цьому питанні можете на мене розраховувати”, – зазначив прем’єр.

Віце-прем’єр Геннадій Зубко повідомив, що в найбільших промислових областях (Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська і Чернігівська) антикризові штаби провели засідання для узгодження надзвичайних енергетичних заходів, які будуть введені.

Однак Зубко наголосив, що ці заходи торкнуться всіх областей, які споживають електроенергію.

“Завтра буде дано відповідні рекомендації, яким чином переглянути режими, щоб забезпечити зменшення споживання в пікові години”,– зазначив він.

Як відомо, 13 лютого на засіданні антикризового штабу компанія “Укренерго” та Міністерство палива та енергетики пропонують уряду ввести надзвичайний стан на ринку електроенергії через блокування поставок антрациту із неконтрольованих територій Донбасу.

В.о. керівника “Укренерго” Всеволод Ковальчук заявив, що за умови введення надзвичайного стану в енергетиці антрацитового вугілля вистачить в Україні на 40 діб.

12 лютого Гройсман заявив, що блокування поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу може спричинити зупинки і відключення у сфері електро- і теплопостачання по всій території країни.