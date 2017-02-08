Гройсман закликав владу Львова терміново почати рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міську владу Львова терміново почати роботи щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося на робочій зустрічі під головуванням глави уряду щодо проблеми поводження із твердими побутовими відходами у Львові та стану виконання робіт щодо наведення порядку на Грибовицькому сміттєзвалищі.

”Перше питання, що потрібно зробити – підтримувати Львів у належному санітарному стані. Друга позиція – вам треба терміново розпочати роботи на полігоні. Техніка ДСНС є, ми її перегнали, як обіцяли. Все, що потрібно буде додатково, ми все допоможемо. Єдине, що просив би, щоби ви фінансували ці роботи і організовували. Також дуже важливо розпочати діалог з тим районом, де виділена земельна ділянка”, – сказав прем`єр-міністр.

Він зауважив, що буде постійно приділяти цьому питанню увагу. «Але наголошую на тому, що тут є безпосередня відповідальність львівської міської влади. Треба, щоб ви дуже швидко рухалися. Ми будемо допомагати зробити якісну свою справу”, – сказав глава уряду.

Віце-прем`єр-міністр України Володимир Кістіон, в свою чергу, наголосив на необхідності приступити до якнайшвидшого виконання робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі, зокрема щодо очистки інфільтратів, підсилення дамби, яка огороджує фільтрат, та укріплення схилу, враховуючи ситуацію на полігоні. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що уся необхідна техніка ДСНС для проведення робіт на полігоні готова.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що було оперативно отримано розпорядження облдержадміністрації щодо виділення земельної ділянки для розміщення нового полігону. Водночас, за його словами, представники місцевої влади виступили категорично проти створення полігону на цій території. У цьому контексті Гройсман закликав до діалогу з місцевими громадами та місцевою владою.

”Просив би вести діалог з людьми. Перша реакція людей завжди буде ”ні”, але коли ви покажете, що ви хочете зробити, у який спосіб, що це ніяким чином не буде шкодити екології, тому що все буде зроблено, як у цивілізованих країнах світу, які ви будете використовувати матеріали, технології, люди будуть ставитися з розумінням. Тут питання не у ділянці, а у комунікації. Просив би приділити увагу”, – зазначив Гройсман.

Міський голова Львова також зауважив, що залишається актуальною проблема вивезення сміття з міста. За його словами, потрібні постійні гарантовані угоди щодо вивезення твердих відходів на інші полігони.