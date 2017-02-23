Гройсман попросив Синютку допомогти Садовому із сміттям

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман попросив голову Львівської облдержадміністрації Олега Синютку допомогти меру Львова Андрію Садовому вибрати нову ділянку для будівництва заводу із переробки сміття.

Про це глава уряду повідомив у середу на своїй Facebook-сторінці, пише УП.

“Здавалось, що шлях вирішення цієї проблеми нарешті намітився, але ситуація здається знову заходить в глухий кут. Під час свого візиту до Львова я запропонував Садовому вибрати ділянку, на якій він готовий буде реалізувати проект нового сміттєпереробного комплексу. І таку ділянку Андрій вибрав. А минулого тижня створена розпорядженням Андрія науково-експертна група цю ж ділянку забракувала…” – написав Гройсман.

Він підкреслив, що не ставить під сумнів професійний рівень членів науково-експертної групи, але зазначив, що ключовим для того, щоб оцінювати придатна ділянка чи ні, є питання технологій поводження з твердими побутовими відходами, які збираються застосовувати.

“Якщо мова йде про просте складування сміття, як це відбувалось на більшості українських сміттєзвалищ, у тому числі і у Грибовичах, то будь-який новий полігон буде такою ж потенційною екологічною загрозою, як і ті, які уже існують”, – вважає Гройсман.

Проте, як зазначив глава уряду, є зовсім інші підходи. Він повідомив, що свого часу мав можливість знайомитись, як ці проблеми вирішуються у Швейцарії.

“У місті Цюріху два сміттєпереробних комплекси, один з яких знаходиться практично в центрі міста (і був до речі побудований більше 100 років тому!), в декількох сотнях метрів від центрального вокзалу, а другий – поруч з багатолюдним житловим кварталом. І навіть запаху жодного не відчувається, коли ти знаходишся поруч! Коментарі тут зайві”, – поділився враженнями прем’єр.

“Все ж, враховуючи ситуацію, яка складається, і виходячи з того, що проблему потрібно нарешті вирішити, я уже звернувся до голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти Андрію вибрати іншу ділянку, а його самого я б просив пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми”, – додав Гройсман.

Все про: Трагедія на звалищі під Львовом