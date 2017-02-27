Голова НБУ Гонтарева йде у відставку – ЗМІ

Після більш ніж 2,5 років роботи у Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку.

Про це повідомляє «Вголос» з посиланням на «РБК-Україна».

Це вже не перша її спроба залишити крісло керівника Нацбанку. І, швидше за все, цього разу прохання Гонтаревої задовольнять.

«Рішення прийнято, шукають нового голову», – повідомили джерела видання.

«Лава запасних» – тих, хто може замінити Гонтареву в НБУ, невелика. У списку претендентів є ті, кому цю посаду готували давно, наприклад, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Проте є й зовсім несподівані кандидати.

«Рішення щодо неї прийнято. Шукають нового голову, – зазначив співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента. – Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади».

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти із себе повноваження глави. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичних мітингів вкладників і проблемних позичальників, конфліктів з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, глава держави задовольнить прохання глави регулятора.