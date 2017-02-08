Генерала Сергія Князєва призначено головою Нацполіції

Кабінет міністрів України призначив головою Національної поліції Сергія Князєва.

Відповідна постанова була ухвалена сьогодні на засіданні уряду, передає УНІАН.

Кандидатуру Князєва за пропозицією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вніс прем`єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, кандидатуру він обрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.

Рішення було ухвалено одноголосно.

”На вулицях має запанувати спокій, українці мають відчути себе у безпеці”, – заявив Князєв.

Конкурс на посаду голови Нацполіції було оголошено після звільнення в листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

Конкурсна комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Авакову на посаду голови Нацполіції трьох кандидатів – Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського і Князєва. Міністр обрав кандидатуру генерала поліції Князєва.

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