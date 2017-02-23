Гендиректором Львівської опери став екс-міністр культури

Директором Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької став Василь Вовкун. Його підтримали шестеро з дев’яти членів конкурсної комісії. Про це ZAXID.NET стало відомо від членів конкурсної комісії.

Найближчий конкурент Вовкуна, який разом з ним вийшов у другий тур голосування, директор Хмельницької філармонії Олександр Драган набрав лише три голоси.

Нагадаємо, на посаду гендиректора претендували сім кандидатів. Представники творчого коллективу театру ініціювали громадське обговорення. На нього з’явилися 5 із 7 кандидатів. Василь Вовкун на обговорення не прийшов, пояснивши свою відсутність поїздкою до Києва.

До слова, конкурс був оголошений на посаду гендиректора-худкерівника, тобто дві посади об’єднані в одну. Василь Вовкун на момент оголошення конкурсу мав діючий контракт на посаду художнього керівника. Поки його контракт не закінчиться, новий обраний керівник міг бути лише генеральним директором. Проте з вибором Василя Вовкуна він просто об’єднає посади гендиректора і художнього керівника Львівської опери.

Василь Вовкун народився у 1957 році у с. Мацошин на Львівщині. Навчався у студії при Львівському академічному українському драматичному театрі ім. М.Заньковецької (актор). Був актором Вінницького українського музично-драматичного театру ім. М.Садовського. Закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Працював актором у Чернівецькому українському музично-драматичному театрі ім. О.Кобилянської, у Київському театрі-студії «Будьмо!». З 1994 року – головний режисер – постановник Українського державного центру культурних ініціатив Міністерства культури України, засновник та художній керівник режисерської майстерні «Мистецьке агентство «Арт Велес».

У 2006–2007 рр. – заступник голови Національної ради з питань культури й духовності при президентові України. У 2007-2010 рр. – міністр культури України.

На посаді міністра культури Вовкун запровадив театралізоване відзначення Голодомору на державному рівні та український дубляж іноземних фільмів. Мабуть, останнє стало чи не найбільшім досягненням Мінкульту. Також за його каденції народним артистом України став, зокрема, Філіп Кіркоров, проте Вовкун стверджує, що не підписував цього наказу.

Зараз є художнім керівником Львівського театру опери та балету. Є постановником понад 325 культурно-мистецьких подій.