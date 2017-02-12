Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів

У Тегерані (Іран) завершилися партії другого туру 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, за результатами яких українка Ганна Музичук вийшла до наступного раунду, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка з рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Аліну Кашлінську з Росії. Наша гросмейстер напередодні виграла партію білими фігурами, а сьогодні зіграла внічию чорними.

У свою чергу, Інна Гапоненко звела внічию дві партії з іншою росіянкою Олександрою Костенюк, Наталія Букса сьогодні виграла партію у Сопіко Гурамішвілі, якій програла напередодні, а Ганна Ушеніна програла китаянці Жонжинг Тан, яку обіграла напередодні – 1:1 у всіх матчах. У цих трьох матчах доля путівки до чвертьфіналу буде вирішуватися в четвер на тай-брейку.

Чемпіонат світу з шахів проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.