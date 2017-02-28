«Галсільліс» очолив Володимир Мельник

Переможцем відкритого конкурсу на посаду генерального директора обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» став Володимир Мельник.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у вівторок, 28 лютого.

За Володимира Мельника проголосувало 8 із 10 членів комісії. Відтак його кандидатуру пропонуватимуть затвердити на сесії Львівської обласної ради у вівторок, 7 березня.

На цю посаду претендувало троє осіб: Володимир Богач, Володимир Мельник, Олег Данчук. Вони представили на розгляд комісії свої програми та бачення розвитку комунального підприємства.

Довідка. Мельник Володимир Миколайович – громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю «Лісове господарство», стаж роботи за спеціальністю – 39 років.