«Галсільліс» очолив Володимир Мельник

Переможцем відкритого конкурсу на посаду генерального директора обласного  комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» став Володимир Мельник.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у   вівторок, 28 лютого.

За  Володимира Мельника проголосувало  8 із 10  членів комісії. Відтак його кандидатуру пропонуватимуть затвердити на сесії Львівської обласної ради у вівторок, 7 березня.

На цю посаду претендувало троє осіб: Володимир Богач, Володимир Мельник, Олег Данчук. Вони представили на розгляд комісії свої програми та бачення розвитку комунального підприємства.

Довідка. Мельник Володимир Миколайович – громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю «Лісове господарство», стаж роботи за спеціальністю – 39 років.

 

 

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