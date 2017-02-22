Футбольним вболівальникам: де переглянути матчі плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

“Порту”, “Ювентус”, “Севілья” і “Лестер” останніми дочекалися своєї черги зіграти перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У середу, 22 лютого, на “Драгау” зійдуться бронзовий призер чемпіонату Португалії “Порту” і чемпіон італійської Серії А туринський “Ювентус”, а господарі арени “Рамон Санчес-Пісхуан” футболісти іспанської “Севільї” зустрінуться з чемпіоном англійської Прем’єр-ліги “Лестером”, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок в Порту покаже телеканал “Футбол 2″, зустріч в Севільї – “Футбол 1″. Обидва матчі розпочнуться о 21.45 за київським часом.

Доля путівок до чвертьфіналу в цих дуелях вирішиться 14 березня на аренах “Ювентус Стедіум” в Турині і “Лестер Сіті Стедіум” в Лестері.

Нагадаємо, раніше чинний володар титулу мадридський “Реал” з рахунком 3:1 здобув вольову перемогу над командою з Неаполя “Наполі”, мюнхенська “Баварія” зломила опір лондонського “Арсенала” – 5:1, “Парі-Сен-Жермен” у Парижі розгромив “Барселону” – 4:0, “Бенфіка” в Лісабоні мінімально обіграла дортмундську “Боруссію” – 1:0, леверкузенський “Байєр” програв мадридському “Атлетико” – 2:4, а “Манчестер Сіті” в рідних стінах “перестріляв” бронзового призера французької Ліги 1 “Монако” – 5:3.