Футболіст «Шахтаря» Матвієнко перейшов у «Карпати» на правах оренди

20-річний футболіст «Шахтаря» Микола Матвієнко перейшов у «Карпати» на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Захисник виступатиме за львів’ян до завершення поточного сезону. У «Карпат» є опція викупу Миколи Матвієнка після завершення терміну оренди.

Футболіст є вихованцем донецького «Шахтаря». За донецьку команду U-19 провів 53 матчі, забив 4 голи. У складі «молодіжки» «Шахтаря» зіграв 31 матч, відзначився одним забитим голом.

У Прем’єр-лізі Микола Матвієнко провів два поєдинки. Виступав за «гірників» у Кубку України та Лізі Європи. Також у складі «Шахтаря» вийшов у фінал Юнацької Ліги чемпіонів УЄФА.