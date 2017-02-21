«Фортуна-банк» буде ліквідовано

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Фортуна-банку».

Як наголошується в повідомленні на сайті регулятора, рішення прийнято на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомлялося, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Фортуна-банк» 27 січня на підставі рішення НБУ про віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних.

«Фортуна-банк» працював на ринку України з 2002 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.