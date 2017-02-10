ФФУ за виступ в збірній «ДНР» пожиттєво дискваліфікувала двох українських футболістів

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ пожиттєво дискваліфікував нападника Сергія Артюха та півзахисника Артема Євланова через виступ за збірну самопроголошеної ДНР, повідомляє «Футбол 24».

Служба безпеки України передала ФФУ документи, згідно з якими гравці брали участь в матчах за збірну «ДНР», а зараз намагаються знайти собі клуби в Україні. Федерація футболу України звернулася в КДК ФФУ і передала відповідні документи.

На підставі цих документів ухвалили рішення про довічну дискваліфікацію обох гравців.

Сергій Артюх виступав у багатьох українських клубах, у тому числі захищав кольори «Ворскли» і «Сталі». Артем Євланов грав за «Закарпаття», «Титан», а також виступав у кількох словацьких клубах.