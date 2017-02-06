Facebook конкуруватиме з сервісами знайомств

Соціальна мережа Facebook запускає нову функцію під назвою Discover People, яка буде з’єднувати між собою людей, спираючись на низку схожих компонентів: місце розташування, інтереси, відвідувані місця.

Поки функція працює в тестовому режимі в Новій Зеландії та Австралії, пише Економічна правда з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, функція Discover People працює на основі сумісності людей.

“Людина заповнює форму, де вказує свої інтереси. Коли система знаходить двох або більше осіб зі схожими інтересами, їм показуються загальні варіанти для проведення часу”, – йдеться в повідомленні.

На даний момент в Facebook передбачений пошук користувачів тільки по імені і прізвищу.

Раніше в компанії можна було шукати людей за кількома параметрами (географія, вік, місце навчання), але в 2012 році цю можливість закрили. Ключовим фактором послужила необхідність зберігати приватність користувачів.

Запуск функції Discover People в США вже називають бажанням Facebook вийти на ринок знайомств, де зараз домінує Tinder і інші подібні сервіси.